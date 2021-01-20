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بايدن يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي لارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

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بايدن يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي لارتداء الكمامات في وسائل النقل العام بايدن يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي لارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

مصراوي Masrawy

03:06 م الأربعاء 20 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي ، جو بايدن التوقيع على أمر تنفيذي "للسفر الآمن" يفرض ارتداء كمامات في وسائل النقل العام، بما فيها الطائرات والقطارات والحافلات بين المدن وفي المطارات، طبقا لما ذكره موقع "بانشباول" الالكتروني نقلا عن وثيقة بشأن الخطط المبكرة لبايدن، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتشمل قائمة خطط بايدن، التي كشف عنها موقع "بانشباول" أيضا أمرا تنفيذيا سيتخذ إجراء مباشرا حول برنامج "ميديكيد" للتأمين الصحي العام وبرنامج المنح الطلابية "بيل جرانتس" وأيضا حول شركة "سناب" وكذلك التأمين لمواجهة البطالة.

ويعتزم الإعلان عن قمة بشأن المناخ يشارك فيها زعماء دول العالم وتستضيفها الولايات المتحدة في 22 إبريل المقبل.

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