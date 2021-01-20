تستعرض تصريحات المسئولين.. "معلومات الوزراء" يطلق نشرة بريدية إخبارية جديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء نشرة بريدية إخبارية جديدة تحت عنوان "نشرة مركز المعلومات -IDSC Newsletter".

وأشار مركز المعلومات واتخاذ القرار، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الإصدار يهدف إلى إثراء المحتوى المعرفي وإمداد مجتمع المستفيدين بمجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير والمؤشرات الدولية التي تسهم في تعريف القارئ بآخر المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أهم تصريحات الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

كما تسلط النشرة البريدية، الضوء على مجموعة من أبرز المؤشرات والتقارير الدولية باستخدام أحدث طرق العرض المصحوبة بتحليلات وافية ومدققة والتي من شأنها توضيح الصورة كاملة وإيصال المعلومة للمواطنين والخبراء بسهولة ودقة، متضمنة أحدث استطلاعات الرأي المحلية والعالمية حول القضايا التي تشغل الرأي العام.

وتقدم النشرة إطلالة على آخر إصدارات المركز من كتب وتقارير ونشرات دورية، جنبا إلى جنب مع عروض مميزة لمجموعة من أبرز الكتب التي تهم المجتمع البحثي، وكذلك التقارير التي تتناول القضايا المثارة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأبرز ما يميز النشرة البريدية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هي مشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين بمجموعة من الرؤى والتحليلات، إلى جانب استعراض لآخر مستجدات ترتيب مصر في المؤشرات العالمية من خلال "إنفوجرافيك وفيديو جرافيك".

وفي سياق متصل تقدم النشرة البريدية أحدث تطورات الأسعار ولعل أبرزها نشرة يومية لأسعار السلع، وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

للاشتراك في النشرة البريدية، يرجى الدخول على موقع مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء وتسجيل الاشتراك في النشرة البريدية عبر الرابط التالي:اضغط هنا