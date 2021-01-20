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"الغذاء والدواء": 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح

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"الغذاء والدواء": 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح "الغذاء والدواء": 76% نسبة تصحيح مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح
إلزام المنشآت التي تقدم الأطعمة خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جولات وإجراءات متابعة تصحيح المخالفات المتعلقة بسلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها، رصدت ارتفاعاً في الالتزام بتصحيح المنتجات المخالفة المرصودة خلال حملة الرقابة التي نفذتها على منتجات مرضى حساسية القمح.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية، و18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24، فيما تبقى 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح، كما نفذ مفتشو "الهيئة" حملة للرقابة على منتجات مرضى حساسية القمح وبيانات البطاقة الغذائية المتعلقة بذلك، وزاروا خلالها 116 منشأة، وضبطوا 2850 كجم من المنتجات المخالفة.

وتُلزم "الغذاء والدواء" المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.

وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وتنفّذ الهيئة حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها؛ حرصاً على صحة المستهلك وسلامته.

وتستقبل "الغذاء والدواء" البلاغات عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الغذاء والدواء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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