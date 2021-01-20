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شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

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في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بأرض المعارض بالرياض

شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

تلقّى قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

كما تلقى قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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