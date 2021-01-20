شاهد.. 4 من قيادات القوات المسلحة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

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في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بأرض المعارض بالرياض

تلقّى قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

كما تلقى قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد-19".

جاء ذلك في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو