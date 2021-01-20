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800 ألف طفل زيادة سنويًا يقعدوا فين؟.. شوقي يكشف تفاصيل إنشاء الفصول الذكية

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800 ألف طفل زيادة سنويًا يقعدوا فين؟.. شوقي يكشف تفاصيل إنشاء الفصول الذكية 800 ألف طفل زيادة سنويًا يقعدوا فين؟.. شوقي يكشف تفاصيل إنشاء الفصول الذكية

مصراوي Masrawy

03:08 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، إن التعليم "أونلاين" أصعب من الورقي لأن ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

وأضاف وزير التربية و التعليم،: إن الوزارة لديها بنوك لامتحان أولادنا، موضحا أن تجريب ذلك في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بالإمكانيات التي نمتلكها، مضيفا: "أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات ونجحت فيها و لذلك نشكر وزارة الاتصالات".

وتابع: "هناك فريق ضخم يبني التعليم الجديد و فريق يبني التحول الرقمي بخلاف فريق اخر يقوم ببناء الأبنية"، وكشف أن الدولة المصرية تحتاج ما يقرب من 130 مليار جنيه لتحقيق ما يحتاجه ملف التعليم من ابنية و فصول.

وأضاف: "نحصل فقط على عشر هذا الرقم ونحتاج 250 ألف فصل و يتم بناء 15 ألفا فقط في العام الواحد ويتآكل كل هذا في الزيادة السكانية"، مشيرًا إلى أن هناك زيادة 800 ألف طفل سنويا، متسائلا: يقعدوا فين؟.

وكشف عن أن الدولة تتبني فكرة تدشين الفصول الذكية التي يمكن استخدامها كمدارس أو حضانات أو غير ذلك مستطردا: "لدينا نموذج وسيتم إنشاء المصانع التي تبني الفصول الذكية في مصر مضيفا: "الفصل يتم تسليمة جاهز على المفتاح".

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