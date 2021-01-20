أخبار عاجلة

بعد اجتماع لافروف بوفد من المعارضة السورية.. موسكو تؤكد دعمها للحوار الشامل -
الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

نائب وزير التعليم يكشف موعد فتح باب الترقي للمعلمين

Print
نائب وزير التعليم يكشف موعد فتح باب الترقي للمعلمين نائب وزير التعليم يكشف موعد فتح باب الترقي للمعلمين

مصراوي Masrawy

03:00 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، عن موعد فتح الباب بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للمعلمين لعام 2021.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ديسمبر الماضي، القرار الوزاري رقم 247، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلىوظائف المعلمين للعام 2019/2020.

وأكد حجازي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم فتح باب الترقي للمعلمين دفعة 2015، عقب الانتهاء من التقدم للمتخلفين من الدفعات السابقة، والذي يصل عددهم إلى نحو 5 آلاف معلم.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إلى أنه من المتوقع فتح باب التقديم للترقي نهاية فبراير المقبل.

اقرأ أيضا:

اعتبارًا من 1 يناير 2020".. وزير التعليم يصدر قرارًا بترقية 301 ألف معلم

يحدث كل 5 سنوات".. خبراء يوضحون قرار "التعليم" بترقية 300 ألف معلم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية