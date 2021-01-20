نائب وزير التعليم يكشف موعد فتح باب الترقي للمعلمين

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشئون المعلمين، عن موعد فتح الباب بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للمعلمين لعام 2021.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ديسمبر الماضي، القرار الوزاري رقم 247، بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلىوظائف المعلمين للعام 2019/2020.

وأكد حجازي في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه سيتم فتح باب الترقي للمعلمين دفعة 2015، عقب الانتهاء من التقدم للمتخلفين من الدفعات السابقة، والذي يصل عددهم إلى نحو 5 آلاف معلم.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إلى أنه من المتوقع فتح باب التقديم للترقي نهاية فبراير المقبل.

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