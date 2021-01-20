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مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير

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مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 25 يناير

مصراوي Masrawy

02:55 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع اليوم، الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقال رئيس الوزراء: لقد تم إصدار قرار بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.​

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مصراوي Masrawy

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