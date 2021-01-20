دينية النواب تنتقد وضع اللغة العربية بالعملية التعليمية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

استنكر الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ما آل إليه حال اللغة العربية في المنظومة التعليمية، قائلا: اللغة العربية ضاعت وأصبح اهتمامنا باللغات الأجنبية الأخرى.

جاء ذلك في تعقيب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على بيان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، والمستهدف في المرحلة المقبل.

وقال العبد، مواصلا رفضه لما حدث للغة العربية من تراجع في العملية التعليمية، قائلا: "مش عارف سيبويه لو كان معانا كان هيعمل ايه؟".

وتسائل عضو مجلس النواب، عن عودة الهيبة للمعلمين، قائلا: متى يتحقق قول الشاعر: قم للمعلم ووفيه التبجيلا .. كاد المعلم أن يكون رسولا.​