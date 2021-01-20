صحة البحيرة: 90 فريقًا طبيًا تابعوا 873 مريضًا بكورونا في العزل المنزلي

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

خصصت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، 90 فريقًا طبيًا، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وقال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي الحالات التي جرت متابعتها منذ انطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع الماضي بلغت 873 حالة، تنوعت ما بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، للاطمئنان على صحة المرضى.

ولفت إلى أن الفرق مقسمة إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرضى، و 56 فريقًا من الأطباء البشريين، من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.