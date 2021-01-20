القوى العاملة: تعيين 793 شابا وإصدار 1261 شهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط 793 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17 من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2477 شاباً، فضلا عن إصدار 1261 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي - عن صرف المديرية منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع مبلغ 43 ألفاً و 961 جنيهاً، لـ 27 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 16 عاملاً جديداً وإصدار كارنيهات لهم.

وأجرت المديرية، تفتيشا دوريا وحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية على 185 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 102 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1449 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، و6 ندوات توعية في مجال عمل الطفل من خلال مفتشي العمل، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى تم بحثها بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 185 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

