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برلماني لوزير التعليم: عندنا إشكالية بين الواقع وما تفعله الوزارة

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برلماني لوزير التعليم: عندنا إشكالية بين الواقع وما تفعله الوزارة برلماني لوزير التعليم: عندنا إشكالية بين الواقع وما تفعله الوزارة

مصراوي Masrawy

02:49 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- مصراوي:
أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن بنك المعرفة يمثل قيمة كبيرة، إلا أن هناك إشكالية كبيرة بين ما هو موجود والواقع، مستشهدا بدائرة بولاق الدكرور في الجيزة، قائلا: "الناس مش حاسة بكل الكلام ده".

وتسائل في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، تعقيبا على بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي: "المعلم مش هيتحول معانا ولا ايه؟"، متابعا: المعلم لا يعي هذا التحول حتى الآن، ولا يعرف المنصات الإليكترونية.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أن المعلم يحتاج تدريب وتأهيل وتقدير مادي ومعنوي، مشددا على ضرورة أن يكون التدريب على التقنيات الجديدة.

وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية بالنسبة للمعلمين في المدارس الحكومية، قائلا: ليس لهم دور واضح في ظل المنصات الإليكترونية.


وأكد حسام المندوه الحسيني، أن المحتوى العلمي عبر المنصات الإليكترونية غير جاذب على، مؤكدا أننا نحتاج لتغيير المناهج بشكل فيه إبهار بصري.

وقدم النائب "فلاشة" للوزير بها تصور للنظام العلمي الجاذب، حتى يكون هناك إقبال من التعليم، ولمعاجلة عزوف الطلاب عن التعليم عن بعد.

واختتم حسام المندوه كلمته خلال الجلسة العامة: ملف التعليم مرهق ولكن إذا أكملنا ما بين السطور وعالجنا بعض القصور سيكون هناك تطور حقيقي على أرض الواقع.​

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مصراوي Masrawy

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