ماذا تحتوي فلاشة وزير التربية والتعليم التي وزعها على النواب؟

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك دول عربية طالبت من مصر اعتماد مناهج التعليم المصري لديها بدلا من المناهج القائمة.

ودعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جيالي، أعضاء المجلس النواب، للإطلاع على المناهج الجديدة للصفوف الدراسية، وخصوصا من كي جي 1 وحتي الصف الرابع الابتدائي.

وأوضح شوقي، أن الفلاشة التي تم توزيعها على النواب، تضم 24 كتابا من الجلدة للجلدة، مطالبًا النواب بالاطلاع عليها سواء كان لهم أبناء بالتعليم أم لا.​