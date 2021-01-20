شوقي: 4 دول طلبت استنساخ تجربتنا.. ونبذل "مجهود جبار"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أعطت للطلاب فرصة للمذاكرة، متابعا: ولو غشينا فى الامتحان والأبحاث، يبقى الطالب مش عايز يتعلم، هو عايز ينجح وبس، وأطالب أولياء الأمور بضرورة مساعدة أبنائهم أن يتعلموا ويجتهدوا للحصول على الأبحاث. قائلا: سيب ابنك يتعلم، نغش ليه؟!

وكشف وزير التعليم أن هناك 4 دول طلبت استنساخ التجربة المصرية في التعليم، ووضع حلول لمدارسها، وتابع: أيضا مطلوب مننا ترخيص مدارسنا في بعض الدول، وخاصة بأفريقيا ولذلك قررنا ترجمة مناهجنا للفرنسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى مجموعات تقوية بالمدارس، وأيضا قنوات تعليمية، ومنصات إلكترونية، مستدركا: يبقى ليه طالب في رابعة ابتدائي وخامسة ابتدائي ياخد دروس خاصة.

وتابع مخاطبا أولياء الأمور: إنت اللي كلفت نفسك، إحنا مكلفناش الناس، وبعدين يسالوا الفلوس بتروح فين؟

وأضاف الوزير: "لدينا كثير من الأمور المغلوطة بسبب الشائعات والوزارة رقم واحد في الشائعات، وناس مغرضة وغاوية بلبلة، واحد مغرض يكتب على الفيسبوك الرسوم 5 آلاف جنيه، لدينا أكثر من امتحان، المرة الواحدة يتكلف مليارا و300 مليون، اطبخي يا جارية كلف يا سيدي، نحن نقوم بمجهود جبار".