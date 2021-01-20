المفوضية الأوروبية: مستعدون لـ"فجر جديد" مع واشنطن

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا مستعدة لبداية جديدة مع واشنطن، مشيرة إلى "فجر جديد" في أمريكا، قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها برئيس المكتب البيضاوي الجديد قائلة: "بعد أربع سنوات طويلة، أصبح لأوروبا صديق في البيت الأبيض"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل : "في اليوم الأول من ولايته، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الجديد، دعونا نبني ميثاقا تأسيسيا جديدا لأوروبا أقوى، وأمريكا أقوى، وعالم أفضل".