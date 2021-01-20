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المفوضية الأوروبية: مستعدون لـ"فجر جديد" مع واشنطن

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المفوضية الأوروبية: مستعدون لـ"فجر جديد" مع واشنطن المفوضية الأوروبية: مستعدون لـ"فجر جديد" مع واشنطن

مصراوي Masrawy

02:27 م الأربعاء 20 يناير 2021

(وكالات):

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا مستعدة لبداية جديدة مع واشنطن، مشيرة إلى "فجر جديد" في أمريكا، قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس ، جو بايدن.

وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها برئيس المكتب البيضاوي الجديد قائلة: "بعد أربع سنوات طويلة، أصبح لأوروبا صديق في البيت الأبيض"، بحسب ما نقلته " اليوم".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل : "في اليوم الأول من ولايته، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الجديد، دعونا نبني ميثاقا تأسيسيا جديدا لأوروبا أقوى، وأمريكا أقوى، وعالم أفضل".

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