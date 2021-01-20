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مدبولي يرأس اجتماع لمتابعة أزمة جائحة

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مدبولي يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة أزمة جائحة فيروس كورونا مدبولي يرأس اجتماع لمتابعة أزمة جائحة

مصراوي Masrawy

02:30 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء اجتماع الأسبوعي وذلك بمقر المحلس.

ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع عدد من الملفات في أكثر من قطاع على رأسها متابعة إدارة أزمة جائجة ومتابعة دقيقة للحالات اليومية والتشديد على تكبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المؤسسات وجميع وسائل النقل الجماعي كما يناقس المجلس خطة وزارة الصحة في توزيع اللقاح.

كما يتاقش المجلس تكليفات رئيس الجمهورية في جميع القطاعات والانتهاء من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفذها في المواعيد المحدده لها.

كما يناقش المجلس عددا من القرارات التي سيتخذها اليوم والتي تخص عدد الملفات. ​

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