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رئيس ميناء دمياط: نعمل بكامل طاقتنا وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

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رئيس ميناء دمياط: نعمل بكامل طاقتنا وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ رئيس ميناء دمياط: نعمل بكامل طاقتنا وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

مصراوي Masrawy

02:42 م الأربعاء 20 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استعدادا مجموعة الطوارئ لمواجهة الأحداث التي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، مؤكدًا أن الميناء يعمل بكامل طاقته.

وأضاف رئيس هيئة الميناء، اليوم الأربعاء، أن مجموعة الطوارئ تتولى تنفيذ خطة التعامل في ظروف الطقس السيئ، بعد مراجعة حالة الساحات والأرصفة والطرق الشريانية والفرعية، والتأكد من جاهزية خطوط الصرف وعملها بكفاءة، وتواجد المعدات اللازمة في الأماكن المحددة لها مسبقًا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمرافق الميناء، للاطمئنان على حسن سير العمل، وانتظام حركة دخول وخروج السفن وعمليات الشحن والتفريغ بالأرصفة والساحات في ظل سوء الأحوال الجوية.

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