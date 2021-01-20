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عبر "الفيسبوك".. الداخلية تضبط 4 متهمين حاولوا تحطيم مدخل عقار في بورسعيد

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عبر "الفيسبوك".. الداخلية تضبط 4 متهمين حاولوا تحطيم مدخل عقار في بورسعيد عبر "الفيسبوك".. الداخلية تضبط 4 متهمين حاولوا تحطيم مدخل عقار في بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:34 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص حاولوا تحطيم مدخل أحد العقارات السكنية ببورسعيد.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بمحاولة التعدي وتحطيم بوابة أحد العقارات السكنية ودراجة نارية بمدخل العقار بمنطقة الحرية بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد مُستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.

بالفحص أمكن تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو، وهم 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين أحد سكان العقار لاعتراضه على تواجدهم بمدخل العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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