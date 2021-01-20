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الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل

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الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل
تغيّرات جوية تطال الأجزاء الشمالية و"الأرصاد" استبقتها بتنبيه متقدم

الآن.. موجات غُبار وعواصف رملية تؤثر على شرق طبرجل

تتأثر الأجزاء الشرقية من محافظة طبرجل حالياً، بهبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة، تشكلت على إثرها عاصفة ترابية، وانخفض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 50 متراً.

وتتعرض الأجزاء الشمالية من المملكة، حالياً، لأحوال جوية غير مستقرة على شكل زخات من الأمطار تترافق بنشاط كبير على سرعة الرياح بالتزامن مع بدء عبور الكتلة الهوائية القطبية ذات البرودة الشديدة لأجواء المنطقة.

وتشير التوقعات وفق موقع "طقس العرب" إلى تعرض أجزاء واسعة من المملكة لنشاط كبير في سرعة الرياح اليوم وغداً، وهو ما سيعمل على تشكل العواصف الرملية في بعض المناطق، وسنكون معكم في تغطية مباشرة لكل المُستجدات أولاً بأول.

وكان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيه متقدم لمنطقة الجوف من حالة أتربة مثارة مع رياح سطحية نشطة شبه انعدام للرؤية في حالة تشمل: القريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.عواصف رملية محافظة طبرجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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