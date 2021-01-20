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لا زال في المستشفى.. مصدران يكشفان آخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

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لا زال في المستشفى.. مصدران يكشفان آخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي لا زال في المستشفى.. مصدران يكشفان آخر تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

مصراوي Masrawy

02:29 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة ومينا غالي:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لمصراوي، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي مستقرة للغاية، وتشهد تحسنًا خلال الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك نفياً للأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الإبراشي.

وأصيب الإبراشي بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين، ويخضع للعلاج بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأكد الكاتب الصحفي محمد فتحي يونس، رئيس تحرير برنامج التاسعة على القناة الأولى، أن الحديث عن سوء حالة الإبراشي أو وفاته "محض إشاعات".

وقال يونس لمصراوي: "الإبراشي يتحسن بشكل كبير، وقريبا سيخرج من المستشفى".

كان الناقد طارق الشناوي نشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة منذ عدة أيام قال فيها: "صديقي العزيز وائل الابراشي، إن شاء الله يعود قريبا لجمهوره، تماثل للشفاء التام وغادر غرفة العناية المركزة"

وفى وقت سابق، أكد الدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى زايد التخصصي، تحسن الحالة الصحية للإبراشي، موضحًا أن حالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم منذ دخوله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال هجرس إن هناك تحسنا يطرأ يوميا على حالة الإبراشي وسوف يخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء التام.

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