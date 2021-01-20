"البحوث الإسلامية" يعلن بدء المرحلة الثالثة من مبادرة "٣٠ يوم إحسان"

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مصراوي Masrawy

كتب – محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدء المرحلة الثالثة لمبادرة٣٠ يوم إحسان، لدعم اللاجئين والنازحين.

وأوضح المجمع في بيان له، الأربعاء، أن الحملة تم إطلاقها بداية العام الجاري، مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأزمات التي يواجهها اللاجئين مع انتشار فيروس كورونا، ضمن رسالة الأزهر العالمية لدعم الفقراء والمحتاجين ورسالة مفوضية اللاجئين الإنسانية لرعاية هذه الفئة والاهتمام بشؤونها.

وأِار إلى أن المرحلة الثالثة، تأتي تزامناً مع بدء موجة من البرد القاسي وما يصاحبها من أمطار غزيرة ورياح عاتية ودرجات حرارة متدنّية وثلوج تثقل كاهل اللاجئين والنازحين والعائلات التي لا تملك مقومات الحد الأدنى لمواجهة قسوة الشتاء دون مأوى مناسب ووسائل تدفئة وملابس شتوية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة، والتي تركز على توفير الملبس للاجئين وذويهم، يأتي بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، وما شهدته من إقبال جماهيري وتضامن مع هذه الفئة من المجتمع في أزماتهم المستمرة وفقدانهم لسبل العيش الكريم، وحاجتهم للدعم المعنوي من الجميع.

وأضاف أن مبادرة ٣٠ يوم إحسان تمثل رسالة إنسانية عُليا لها دور مهم في ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع الشعوب، وتسهم في إزالة الفوارق بين الناس ودعم قيم التعاون والمحبة وإعمار الأرض، والتأكيد على كثير من المعاني الإيجابية التي ترفض التمييز والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو المعتقد.

ومن جانبه، قال خالد خليفة ممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي: "ممتنون لجميع من انضم إلى مبادرة 30 يوم إحسان لنشر التوعية باحتياجات اللاجئين والنازحين ومن هم في حاجة للمساعدة لمواجهة قسوة طقس الشتاء، كما نتطلع لتوفير المزيد من الدعم للأكثر احتياجاً في الأيام المقبلة التي تنذر بظروف جوية قاسية".

وأضاف خليفة "إن هذا النوع من المبادرات التي تدعو إلى التعاطف مع الآخر ونشر قيم الإحسان له أثر بالغ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة من هم بأمسّ الحاجة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الثالثة على