محافظ المنوفية يتابع تطوير مجازر شبين الكوم وجنزور- صور

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المنوفية- أحمد الباهي:

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر ضمن المرحلة الأولى، وهي مجزري شبين الكوم بتكلفة تقديرية بلغت 11 مليون جنيه، وجنزور في بركة السبع بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري رفع كفاءة المنشآت الحيوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتطوير وإنشاء ورفع كفاءة 8 مجازر على مستوى المحافظة، هي مجازر "شبين الكوم، جنزور وشنتنا ببركة السبع، ميت برة وشبرابخوم بقويسنا، كفر داود بالسادات، مدينة السادات، سمادون بأشمون".