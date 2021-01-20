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ألقت نفسها في النيل.. انتحار سيدة من أعلى كوبري أخميم في سوهاج

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ألقت نفسها في النيل.. انتحار سيدة من أعلى كوبري أخميم في سوهاج ألقت نفسها في النيل.. انتحار سيدة من أعلى كوبري أخميم في سوهاج

مصراوي Masrawy

02:23 م الأربعاء 20 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

دفعت وحدة الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية في سوهاج، بوحدات اليوم الأربعاء، لانتشال جثة سيدة ألقت نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة.

وتبين من تحريات قسم شرطة ثان سوهاج إلقاء سيدة مجهولة الهوية نفسها في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم، وأضافت التحريات أن أحد المواطنين شاهد الواقعة أثناء سيره على الكوبري قرابة السابعة صباحًا، وتوجه لوحدة الإنقاذ النهري للإبلاغ.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج جهودها للتوصل لهوية السيدة وكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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