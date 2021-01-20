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الجامعة العربية ترحب بالتقدم في ملتقى الحوار السياسي الليبي

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الجامعة العربية ترحب بالتقدم في ملتقى الحوار السياسي الليبي الجامعة العربية ترحب بالتقدم في ملتقى الحوار السياسي الليبي

مصراوي Masrawy

02:19 م الأربعاء 20 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ
رحبت جامعة الدول العربية، بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي في اتجاه تنفيذ الخطوات والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى في نوفمبر الماضي لتسوية الأزمة الليبية.
وأشاد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - في بيان صحفي اليوم الأربعاء- بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا أمس بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة، داعيا الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على كافة مساراتها المختلفة.
كما أثنى على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية في رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وكذا مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.
وأشار المصدر إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بـ"يان كوبيش" بمناسبة تعيينه مبعوثاً أممياً جديداً لليبيا، حيث تبادلا الرؤى بشأن مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية، واتفقا على تكثيف العمل الأممي العربي المشترك في سبيل التوصل إلى تسوية وطنية خالصة للوضع في البلاد.

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