تنصيب بايدن: الحلم الذي لازمة خمسين عاما

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واشنطن- (بي بي سي):

حقق جو بايدن حلما راوده خلال مسيرته المهنية والسياسية، وأظهرت معركته الانتخابية ضد دونالد ترامب جاذبية وسحر بايدن رغم المطبات التي تخللتها .

على عكس المحاولات السابقة في عامي 1987 و2008 ، دخل بايدن سباق عام 2020 سباق انتخابات ترشيح الحزب الديموقراطي باعتباره المرشح الأوفر حظًا، والأكثر شهرة في هذا المجال.

أسلوب حملة بايدن الانتخابية يختلف تماما عن أسلوب ترامب الذي يعتمد على التجمعات الجماهيرية والحشود. لكن بايدن كان يركز على إجراءات السلامة ويحرص على تحاشي الحشود.

وصفه الرئيس السابق باراك أوباما بأنه "أفضل نائب رئيس في أمريكا على الإطلاق" ، لكن هذا لم يحم بايدن من الانتقادات الحادة أحيانا.