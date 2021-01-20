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مطورو اللقاحات الصينية يقدمون طلبا للانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية

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مطورو اللقاحات الصينية يقدمون طلبا للانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية مطورو اللقاحات الصينية يقدمون طلبا للانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية

مصراوي Masrawy

02:07 م الأربعاء 20 يناير 2021

بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن مطوري اللقاحات الصينية ضد الجديد (كوفيد-19) تقدموا بطلب للانضمام إلى مبادرة "كوفاكس"، وهي آلية تقودها منظمة الصحة العالمية للحصول العالمي على اللقاحات المضادة للفيروس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن شركات "سينوفاك، وسينوفارم، وكانسينو بيولوجيكس"، قدموا طلبات للانضمام إلى مبادرة "كوفاكس".

وانضمت الصينية إلى "كوفاكس" في 8 أكتوبر الماضي، وأعربت عن دعمها للشركات المحلية للمشاركة في بحوث اللقاحات وتطويرها عن طريق الانضمام إلى كوفاكس ولتوفير لقاحات بشكل مشترك إلى الدول النامية.

وفي سياق متصل، أعلن "وانغ بين" المسؤول باللجنة الوطنية للصحة في الصين - في مؤتمر صحفي اليوم - أن أكثر من 15 مليون شخص تم تطعيمهم في الصين ضد فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) حتى الآن.

وأضاف أنه مع اقتراب عطلة العام القمري الصيني الجديد (أوائل الشهر المقبل)، يتعين على المسافرين الراغبين في تمضية العطلة في مسقط رأسهم إحضار شهادة اختبار حمض نووي سلبي قبل سبعة أيام من موعد الرحلة، وسط توقعات بانخفاض عدد رحلات الركاب خلال العطلة بنسبة 40% هذا العام مقارنة بعام 2019.

من جانبها، أعلنت سلطات العاصمة الصينية (بكين) أن سلالة الفيروس التي وجدت في حالتين تم اكتشافهما مؤخرا في حي "داشينغ" هي نفس السلالة المتحورة المكتشفة في المملكة المتحدة، ما يشير إلى أنها وافدة من الخارج.

كورونا.. لحظة بلحظة

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