تنصيب بايدن: الاتحاد الأوروبي يقول لدينا صديق الآن في البيت الأبيض

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واشنطن- (بي بي سي):

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الأربعاء، أن أوروبا لديها "صديق" في البيت الأبيض.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي يقترح على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن "بناء ميثاق تأسيسي جديد" للعلاقات عبر الأطلسي.

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي: أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني معا ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

وأكدت فون دير لايين من جهتها أن أوروبا "لديها صديق في البيت الأبيض"، بعد انتهاء عهد الرئيس دونالد ترامب.