"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

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في موعد أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.. تجنباً لفرض الغرامة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2020م، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

وحثّت "الزكاة والدخل" المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة