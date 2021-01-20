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سايس.. يقود الأمن لضبط عصابة سرقة السولار من خطوط البترول في الزاوية الحمراء

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سايس.. يقود الأمن لضبط عصابة سرقة السولار من خطوط البترول في الزاوية الحمراء سايس.. يقود الأمن لضبط عصابة سرقة السولار من خطوط البترول في الزاوية الحمراء

مصراوي Masrawy

02:15 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية، الأربعاء، من ضبط عامل بجراج في منطقة الزاوية الحمراء، له معلومات جنائية، وبمناقشته عن سبب تواجده بمحل الضبط أقر بانتظاره سيارة محملة بمواد بترولية لإيداعها بالجراج محل عمله بناءًا على تكليف من مالك الجراج.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط ( سائق – تباع ) حال استقلالهما سيارة "نقل" مزودة بفنطاس يحوى مواد بترولية (31 ألف لتر سولار مجهولي المصدر)، وبمناقشتهما اعترفا بأن المواد البترولية من متحصلات واقعة سرقة ، حيث قاما بالاستيلاء عليها من إحدى خطوط البترول الكائنة بطريق المنيا بالصحراوي الغربي بالاشتراك مع ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "جارى تحديده وضبطه") لصالح ( أحد الأشخاص شريك بإحدى شركات المواد البترولية)، وأنهما كانا في طريقهما لإخفاء السيارة المشار إليها بالجراج المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الأخير.

وبمواجهته أقر باعتزامه إخفاء السيارة بحمولتها داخل الجراج لحين التصرف في المواد البترولية بالبيع بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بأن مالك الجراج على علم بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، حيث أمكن ضبط مالك الجراج المشار إليه، وبمواجهته بأقوال باقي المتهمين أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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