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الداخلية: ضبط مزارعين بأسلحة وذخيرة في أسيوط

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الداخلية: ضبط مزارعين بأسلحة وذخيرة في أسيوط الداخلية: ضبط مزارعين بأسلحة وذخيرة في أسيوط

مصراوي Masrawy

02:04 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مزارعان - مقيمان بدائرة المركز– مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضيتي " قتل، إطلاق أعيرة نارية") وبحوزتهما ( 2 بندقية آلية - عدد من الخزن والطلقات النارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم.

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