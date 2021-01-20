أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
حزب العمل الإسرائيلي ينتخب ميراف ميخائيلي زعيمة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

Print
سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

مصراوي Masrawy

01:56 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب سرقة المساكن بالقاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة (مشغولات ذهبية ، عدد 2 شاشة عرض– بعض المتعلقات) وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "مستأجرة" قيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية" ، كما تم بإرشادهم ضبط باقي المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائي)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية