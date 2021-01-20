سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بالقاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة (مشغولات ذهبية ، عدد 2 شاشة عرض– بعض المتعلقات) وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات "مستأجرة" قيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية" ، كما تم بإرشادهم ضبط باقي المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (عتلة حديدية – شنيور كهربائي)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .