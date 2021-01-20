إغلاق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy
02:14 م الأربعاء 20 يناير 2021
البحيرة- أحمد نصرة:
نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 11 مركزًا للدروس الخصوصية.
جرى إغلاق 9 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة البيضا وقرية الأمراء في كفر الدوار، وإغلاق مركز بشبراخيت، وآخر بكوم حمادة.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.