إغلاق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 11 مركزًا للدروس الخصوصية.

جرى إغلاق 9 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة البيضا وقرية الأمراء في كفر الدوار، وإغلاق مركز بشبراخيت، وآخر بكوم حمادة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.