أخبار عاجلة

الولايات المتحدة.. سيارة شرطة تخترق حشدًا من المواطنين وتدهس عددًا منهم -
تكهنات حول اتجاه ترامب لتأسيس حزب جديد.. وتحذيرات من ضرب الجمهوريين -
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
حزب العمل الإسرائيلي ينتخب ميراف ميخائيلي زعيمة له -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

Print
إغلاق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة إغلاق وتشميع 11 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy

02:14 م الأربعاء 20 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:
نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، أسفرت عن إغلاق 11 مركزًا للدروس الخصوصية.
جرى إغلاق 9 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة البيضا وقرية الأمراء في كفر الدوار، وإغلاق مركز بشبراخيت، وآخر بكوم حمادة.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020 م للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا

إسرائيل "تغلق بإحكام" البلاد بسبب فيروس كورونا

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

لبنان يسجل 3010 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية