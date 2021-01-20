محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان "كاميليا" بمدينة بنها

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان كاميليا، بمنطقة المنشية في بنها، لتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك بشكل جمالي أسفل كوبري الرياح التوفيقي.

وأكد المحافظ، أن هناك أعمال تطوير وتجميل بعدد من الميادين، منها (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب، ويجري ذلك طبقًا لمخططات هندسية ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين.

وأضاف الهجان، أن التطوير يشمل رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وبالوعات شفط الأمطار، ووضع صناديق للقمامة.