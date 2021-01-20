عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أميناً عاماً مساعداً لفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قراراً بتكليف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدير عام شئون التعليم والطلاب للوجه القبلي بأسيوط، لتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة لفرع أسيوط، خلفا للمحاسب أحمد عباس الذي وافته المنية، الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن محمد حصل على بكالوريوس التجارة عام 1984م، وشغل منصب مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بأسيوط عام 2016م، ثم رقي مديراً عاماً لإدارة شئون التعليم والطلاب عام 2018م، حتى صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه للقيام بتسيير أعمال الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي بأسيوط يناير 2021م.

وتقدمت أسرة جامعة الأزهر بأسيوط بخالص الأمنيات الطيبة وأرق التهاني.

وتوفي، مساء الأربعاء الماضي، المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بمستشفى حميات أسيوط.

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