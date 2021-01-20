بنهد المعبد.. طارق شوقي يكشف خطة تطوير التعليم الفني

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الخطة الجديدة لتطوير التعليم الفني مستمرة، وأضاف: القطار الخاص بتطوير التعليم خرج ووراءه قطار التعليم الفني، قائلا: "بنهد المعبد وبنعمل تعليم فني جديد".

وتابع: هناك دراسة حاليا لمسأله التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها، هل نترك التخصصات القديمة في حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعي وصناعات أخري مستحدثة؟.. كل ذلك خاضع للدراسة".

وأضاف طارق شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس والتي يستمع فيها المجلس لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفترة 2018 -2020، أنه في ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج فضلا عن تدريب المعلمين.

وتابع: في ظل أزمة فيروس كورونا ، طلاب التعليم الفني جلسوا فقط في الأيام النظرية أما الأيام المخصصة للعمل في المصانع، لم يجلسوا في المنزل، وكانوا يتلقون مقابلا.

واستطرد: "طلاب التعليم الفني اللي سيتخرجوا يونيو القادم، سيبدأ بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا، والرؤية الثورية للتعليم الفني مستمرة، وتم استحداث كمية عددية من التخصصات في 36 برنامجا دراسيا في سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.

وفي سياق متصل، أكد شوقي ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة في تصنيف المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة.

وتابع: هناك عرفة عمليات 24 ساعة للرد على كافة الاستفسارات من خلال نظام الواتس آب، وأن القنوات التعليمية أصبحت على اليوتيوب ومتاح للجميع على مدار 24 ساعة.