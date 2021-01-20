شوقي: "طلاب التعليم الفني اللي هيتخرجوا هيشتغلوا بمرتب 5 آلاف جنيه"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطار تطوير التعليم انطلق ووراءه قطار التعليم الفني، قائلا: "بنهد المعبد وبنعمل تعليم فني جديد".

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن هناك دراسة حاليا لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها، متسائلا:

هل نترك التخصصات القديمة في حين أننا حاليا نتحدث عن ذكاء اصطناعي وصناعات أخرى مستحدثة؟

وأوضح أنه في ضوء المنظومة الجديدة يتم إعداد بناء المناهج فضلا عن تدريب المعلمين، متابعا: في ظل أزمة فيروس كورونا طلاب التعليم الفني جلسوا فقط في الأيام النظرية أما الأيام المخصصة للعمل في المصانع، فلم يجلسوا في المنزل، وكانوا يتلقون مقابلا.

وقال: "طلاب التعليم الفني اللي هيتخرجوا يونيو المقبل سيبدأ بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا".​