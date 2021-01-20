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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد

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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد
سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من باب الطوارئ الخاص

مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف: استقبال جميع الحالات بنسبة 100% من غد

ضمن خطة التعافي التي وضعتها "صحة الطائف" لعودة العمل بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بعد جائحة كورونا، تم اليوم وقوف فريق برئاسة المساعد للطب العلاجي الدكتور فؤاد الثبيتي ومدير المجمع الأخصائي مبارك اليامي على جاهزية المستشفى، وتم وضع الخطوة الأخيرة لبداية العمل بنسبة 100% لاستقبال جميع الحالات بإذن الله غداً الخميس.

يُشار إلى أن المجمع سيستمر في استقبال حالات كورونا عبر آليةٍ معينة من خلال دخول المرضى من باب الطوارئ الخاص الذي حُدد لمرضى الاشتباه بكورونا وإجراء الفحص البصري السريع، وفي حال كانت الحالة مستقرة تدخل للعيادة التنفسية، أما إذا كانت غير مستقرة يتم إحالتها إلى جناح مغلق مجهزة مع الاحتياطات اللازمة. أما الحالات الإيجابية فتدخل إلى العزل مباشرة.مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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