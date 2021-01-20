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هل تدخّل "بوتين" في اقتحام الكونجرس؟ "كلينتون" تطالب بكشف السجلات الهاتفية لـ""

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هل تدخّل "بوتين" في اقتحام الكونجرس؟ "كلينتون" تطالب بكشف السجلات الهاتفية لـ"ترامب" هل تدخّل "بوتين" في اقتحام الكونجرس؟ "كلينتون" تطالب بكشف السجلات الهاتفية لـ""
اعتبرت الرئيس المنتهية ولايته مزدرياً للديمقراطية

هل تدخّل

طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بالتأكد مما إذا كان الرئيس المنتهية ولايته دونالد قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول، وفقاً لما أوردت قناة "الشرق" اليوم الأربعاء.

ودعت "كلينتون" خلال حوار مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عبر مدونتها الإذاعية "أنا وأنت معاً" إلى الحصول على السجلات الهاتفية لـ"ترامب"؛ لمعرفة ما إذا كان قد تحدث مع "بوتين" في 6 يناير الماضي، عندما اقتحم مؤيدوه مبنى الكونجرس، في أعمال شغب مميتة.

وقالت: "لقد علمنا الكثير عن نظامنا الحكومي على مدى السنوات الأربع الماضية مع رئيس يزدري الديمقراطية، كما قلتم في مرات عديدة، كان لديه مخططات أخرى، ما هي تلك المخططات؟ أعتقد أننا لم نعرف بعد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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