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وسط آمال التحفيز الأمريكي.. النفط يتجاوز 56 دولاراً

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وسط آمال التحفيز الأمريكي.. النفط يتجاوز 56 دولاراً وسط آمال التحفيز الأمريكي.. النفط يتجاوز 56 دولاراً
بالتزامن مع القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإنتاج

وسط آمال التحفيز الأمريكي.. النفط يتجاوز 56 دولاراً

تجاوزت النفط 56 دولاراً للبرميل، اليوم، في ظل دعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقاً تحفيزياً ضخماً بما يعزز الطلب، إضافة إلى القيود التي تفرضها "أوبك+" على الإنتاج.

وبحسب "رويترز"، فقد حثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أعضاء مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة "كورونا".

وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات أسهم في صعود النفط.

وبحلول الساعة 10:04 بتوقيت غرينتش، صعد خام "برنت" بنسبة 0.8% إلى 56.32 دولاراً للبرميل، بعدما زاد 2.1% أمس الثلاثاء. وقفز خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 53.49 دولاراً للبرميل.

وسجل خام "برنت" هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهراً، حيث بلغ 57.42 دولاراً للبرميل، مدعوماً من تعهد بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في "أوبك+" على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير المقبل.

وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، ويتوقع محللون أن تنخفض المخزونات 300 ألف برميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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