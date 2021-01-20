أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إعادة تشغيل محجر السد العالي البيطري لتوفير اللحوم الطازجة

Print
إعادة تشغيل محجر السد العالي البيطري لتوفير اللحوم الطازجة إعادة تشغيل محجر السد العالي البيطري لتوفير اللحوم الطازجة

مصراوي Masrawy

01:46 م الأربعاء 20 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالي شرق الدولي بعد توقفه 26 عامًا، وذلك بعد إرساء المحجر على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرحه في مزاد علني.

وقال المحافظ إن محجر السد العالي يقع على مساحة 47 فدانًا، ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 للتربية، وواحدة للعزل بطاقة 18 ألف رأس، وسيجرى تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشاركة بتعاقد لمدة 9 أعوام باستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه، ما يوفر حوالي ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على توفير اللحوم الطازجة المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السودان.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن رؤوس الماشية القادمة من السودان، سيجرى نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحي لبحيرة ناصر، ما يساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق "أسوان-أبو سمبل"، و"أبو سمبل- آرقين" مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة.

مؤكداً أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية، وخاصة أمراض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، للاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

مصر للطيران: اطلاق اسم المهندس "أبوطالب توفيق" على هنجر 7000 بالمطار

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

هل تعمل بوابة العمرة المصرية في موسم الحج المقبل؟ السياحة تجيب

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

مصرع سائق في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

حدث في 8 ساعات| أول مصري يتلقى لقاح كورونا.. وقرار بالعفو عن مسجونين بمناسبة 25 يناير

شبكة عيون الإخبارية