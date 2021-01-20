إعادة تشغيل محجر السد العالي البيطري لتوفير اللحوم الطازجة

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إعادة استثمار المحجر البيطري خلف ميناء السد العالي شرق الدولي بعد توقفه 26 عامًا، وذلك بعد إرساء المحجر على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرحه في مزاد علني.

وقال المحافظ إن محجر السد العالي يقع على مساحة 47 فدانًا، ويضم 9 حظائر لرؤوس الماشية منها 8 للتربية، وواحدة للعزل بطاقة 18 ألف رأس، وسيجرى تشغيل المحجر خلال الأشهر القادمة من خلال هذه المشاركة بتعاقد لمدة 9 أعوام باستثمارات تصل لنحو 20 مليون جنيه، ما يوفر حوالي ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، علاوة على توفير اللحوم الطازجة المبردة بعد استيراد العجول الحية من دولة السودان.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن رؤوس الماشية القادمة من السودان، سيجرى نقلها عبر الصنادل النهرية في المجرى الملاحي لبحيرة ناصر، ما يساهم في تخفيف حركة النقل الثقيل على طريق "أسوان-أبو سمبل"، و"أبو سمبل- آرقين" مع توفير النقل الآمن للشحنات الواردة.

مؤكداً أنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض المعدية والوبائية، وخاصة أمراض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، للاهتمام بحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة المواطنين.