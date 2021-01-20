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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

مصراوي Masrawy

01:39 م الأربعاء 20 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء كوبري منقباد العلوي بطريق (أسيوط- القاهرة) الزراعي؛ والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة المستجد.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على تنفيذ مشروع كوبري منقباد العلوي والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، كما تابع أعمال دق الخوازيق وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية وبدء أعمال صب الخرسانة وسطح الكوبري.

وأكد محافظ أسيوط أهمية مشروع كوبري منقباد العلوي، والذي يساهم في الحد من التكدس والزحام المروري بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، كما يسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد.

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