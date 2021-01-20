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إحالة مغتصبي مريضة السرطان للجنايات في القليوبية

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إحالة مغتصبي مريضة السرطان للجنايات في القليوبية إحالة مغتصبي مريضة السرطان للجنايات في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:35 م الأربعاء 20 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أحالت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، "علي.م"، سائق توك توك، وصديقه "أحمد.م.ع.م"، والمتهمان باغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها، لمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وكان تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة بشأن واقعة الاغتصاب، كشف تعرض المجني عليه لاغتصاب وحشي من قبل المتهمين، كما أيد التقرير وجود تهتك شديد وسحجات في جسد المجني عليها.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، جددت حبس متهمين باغتصاب مريضة سرطان، أثناء عودتها من جلسة علاج من مرض السرطان رفقة ابنتها 45 يومًا.

وكان أحد المتهمين ويعمل سائقًا، قد استعان بصديقه خلال استقلال المجني عليها توك توك قيادته، عائدة من أحد المستشفيات رفقة ابنتها، وهدداها بقتل الطفلة، ووضع أحدهم مطواة على رقبتها، ما اضطر الأم إلى الرضوخ لرغبة المتهمين اللذين تناوبا اغتصابها.

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