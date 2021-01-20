بقصد الاتجار.. سقوط عاطل بكمية من مخدر الحشيش في عين شمس

مصراوي Masrawy
01:49 م الأربعاء 20 يناير 2021
كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عاطل لترويج المواد المخدرة في منطقة عين شمس بالقاهرة.
كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من المنطقة سكنه مكاناً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.