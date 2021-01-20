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شرطة البيئة: ضبط 3 مصانع "لتصنيع الكمامات من منتجات بلاستيكية بدون ترخيص

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مصراوي Masrawy

01:40 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 مصانع "لتصنيع الكمامات –منتجات بلاستيكية بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت" 2 طن مواد خام تستخدم في تصنيع الكمامات ،250 ألف كمامة بدون بيانات ومعدة للتداول - 36٫5 طن مواد خام ومنتج نهائي لأدوات منزلية وبلاستيكية، 21 ماكينة تستخدم في تصنيع الكمامات والبلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات ومعدة للتداول.

وضبط 20 سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، بالمخالفة لقانون حماية البيئة، و10 قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون حماية البيئة، و77 قضية "قضية تلوث" بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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