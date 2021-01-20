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بينهما 3 طن لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

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بينهما 3 طن لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة بينهما 3 طن لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

01:40 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (3,25 طن "مقطعات لحوم ودواجن" - توابل) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها وبيعها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة .

كما ضبط (1,25 طن أسماك مدخنة "رنجة" – ملح طعام") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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