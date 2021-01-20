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في 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 269 تاجر مخدرات وينفذ 79 ألف حكم قضائي

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في 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 269 تاجر مخدرات وينفذ 79 ألف حكم قضائي في 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 269 تاجر مخدرات وينفذ 79 ألف حكم قضائي

مصراوي Masrawy

01:35 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 207 قطعة سلاح ناري، و269 قضية مخدرات، وتنفيذ 79669 حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة الأخيرة على مستوى الجمهورية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 21 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و264 دراجة نارية مخالفة، و21845 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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