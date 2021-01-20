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بعد واقعة رضيعة الدقهلية.. الإفتاء: تجرد البعض من واجبات الأبوة حرام شرعا

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بعد واقعة رضيعة الدقهلية.. الإفتاء: تجرد البعض من واجبات الأبوة حرام شرعا بعد واقعة رضيعة الدقهلية.. الإفتاء: تجرد البعض من واجبات الأبوة حرام شرعا

مصراوي Masrawy

01:42 م الأربعاء 20 يناير 2021

كتب – محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تجرد البعض من واجبات الأبوة ولوازم الأمومة بعقوق الأولاد وإيذائهم والتعريض بهم يعبر عن تجرد من المشاعر الإنسانية وانتكاس للفطرة وهو حرامٌ شرعًا.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الأربعاء، أنه كما نهى الشرع عن عقوق الأولاد للوالدين، فإنه نهى كذلك عن عقوق الوالدين للأولاد.

وأهابت دار الإفتاء بجميع المصريين عدم نشر وترويج هذه الصور والمقاطع المؤذية للنفس الإنسانية».

وأِشارت الإفتاء، إلى أن أن الله تعالى ينقي يوم القيامة قلوب أهل الجنة من الغل والحقد فلا يبقى فيها غير التواد والتراحم ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43]، فما أجمل أن نتشبه بهم في الدنيا!

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم بتجريد طفلته الرضيعة من ملابسها في أحد الشوارع، حيث تبين أن المتهم من مركز نبروه محافظة الدقهلية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم والد الطفلة، وقام بفعل ذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجته والدة الطفلة.

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