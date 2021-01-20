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يصدر عفوا عن 73 شخصًا.. ومصادر تستبعد عفوه عن نفسه

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ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصًا.. ومصادر تستبعد عفوه عن نفسه يصدر عفوا عن 73 شخصًا.. ومصادر تستبعد عفوه عن نفسه

مصراوي Masrawy

01:47 م الأربعاء 20 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، قائمة طويلة بقرارات العفو وتخفيف الأحكام اليوم الأربعاء، وذلك قبل ساعات قليلة من تركه للمنصب.

ووفقا لقناة "فوكس نيوز" فإن ترامب أصدر عفوا عن 73 شخصا، بينهم مستشار البيت الأبيض السابق ستيف بانون، ومغنيا الراب ليل واين وكوداك بلاك.

وتم تخفيف الأحكام الصادرة على 70 آخرين، قبل ساعات فقط من أداء الرئيس جو بايدن اليمين الدستورية، من بينهم عمدة ديترويت السابق كوامي كيلباتريك الذي يمضي عقوبة تصل إلى 30 عاما بتهم فساد.

إلا أن فوكس نيوز نقلت عن مصادر القول إنه من غير المتوقع أن يحاول ترامب إصدار عفو استباقي عن نفسه أو عن أحد من أفراد أسرته.

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