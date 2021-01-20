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الكرملين: تحسين العلاقات بين والولايات المتحدة يعتمد على موقف بايدن وفريقه

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الكرملين: تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يعتمد على موقف بايدن وفريقه الكرملين: تحسين العلاقات بين والولايات المتحدة يعتمد على موقف بايدن وفريقه

مصراوي Masrawy

01:31 م الأربعاء 20 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن تطور العلاقات بين والولايات المتحدة يعتمد على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه.
وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول ما إذا كان شيء ما سيتغير بالنسبة لروسيا مع وصول بايدن إلى البيت الأبيض - "إن الكرملين لا يستعد للتنصيب في الولايات المتحدة، وبالنسبة لروسيا لن يتغير شيء، وروسيا كما عاشت لمئات السنين ستستمر في العيش وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة".
وأضاف بيسكوف: "الرئيس بوتين كان وسيظل داعما لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن موقفه هذا لم يُقابل لعدة سنوات بردود إيجابية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن استقرار العالم بدون علاقات طبيعية بين روسيا والولايات المتحدة.

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