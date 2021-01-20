أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ"كورونا"

Print
أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ"كورونا" أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ"كورونا"
بعد تنفيذ 1700 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة الشرقية ترصد 20 مخالفة للتدابير المتعلقة بـ

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين، 1693 جولة رقابيةً، منها ست جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 24 مخالفة، منها 20 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 1494 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 467 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 15.725 طناً من النفايات، وأزالت 9516 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة"

صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة"

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة

2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية