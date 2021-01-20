أخبار عاجلة

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا -
صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة" -
"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي" -
2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة -
"كفاءة": "#جهازك_يفزع_لك" مع تطبيق "تأكد" -
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي -
إستراتيجية صندوق الاستثمارات.. مرحلة تنموية جديدة لخلق قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي -
الخارجية الأمريكية: الهجوم الأخير على الرياض كان يستهدف المدنيين -
"شرطة الرياض": القبض على مواطنين للاشتباه في تورطهما بملابسات اختفاء ووفاة مواطنة بالخرج -
أمانة المدينة المنورة تفتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض بالمنطقة المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دشنتها صباح اليوم.. "الشريف" يكشف تفاصيل مبادرة "أصدقاء أمانة العاصمة المقدسة"

Print
لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التنمية المستدامة وغرس قيم المواطنة

دشنتها صباح اليوم..

كشف المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف عن مبادرة أصدقاء الأمانة التي دشنها اليوم أمين مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص .

وأضاف "الشريف" أن مبادرة أصدقاء أمانة العاصمة المقدسة من المبادرات والبرامج التطوعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي إذ يحقق المشروع التنمية المستدامة ويغرس قيم المواطنة بين أفراد من المجتمع عبر تحفيز فرق العمل التطوعية وتفعيل البرامج والمبادرات وتنظيم الأعمال المختلفة الموجهة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة سوف تستقبل الأفكار من الممنوحين عضوية أصدقاء الأمانة والاقتراحات من العملاء والمواطنين الراغبين في المشاركة في الأفكار والاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تطوير والارتقاء بالعاصمة المقدسة على مستوى الخدمات .

وتهدف المبادرة لعمل لقاءات دورية بين المواطنين وأمين العاصمة المقدسة والمسؤولين بالأمانة ومشاركة الأفكار والاقتراحات مع جميع شرائح المجتمع والعمل على تحسين وتطوير العاصمة المقدسة وإيجاد تجربة عميل مميزة .

وأفادت بأنه يمكن التواصل حول هذه المبادرة بإرسال البيانات الشخصية الاسم الثلاثي ورقم الجوال والمؤهل العلمي على واتساب رقم (0570555911).

دشنتها صباح اليوم..

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة"

صحراء "حسمى" .. وجهة سياحية مميزة ومقصد رئيس لمحبي "الكشتة"

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

"يوتيوب" ينفذ العقوبات الأمريكية ويحذف قنوات "الحوثي"

2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة

2021 بداية خارطة جديدة لخطة خمسية رسم فيها "ولي العهد" استراتيجية رفع جودة الحياة والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية